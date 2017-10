Emrys Morgan Cup draw

THE draw for the second round of the Emrys Morgan Cup has taken place, pitting clubs from the region’s four recreation leagues head to head.

Full draw: Builth Wells v Llanilar; Four Crosses v Maesglas; Brecon Northcote v Llanfechain; Llanymynech v Meifod; Penrhyncoch v Knighton Town; Presteigne v St Harmon; Llanon v Bishops Castle Town; New Quay v Lampeter Town; Caersws v Newcastle; Llanboidy v Dewi Stars; Felinfach v Llandrindod Wells; Talybont v Forden United; Ffostrasol v Aberaeron; Aberdyfi v Kerry; Crannog v Aberporth; SDUC v Maesyrhandir or Newtown Wanderers; Bargoed Rangers v Hay St Marys; Bow Street v Cilgerran Rovers; Llanfair United v Abermule; Rhayader Town v Trefonen; Guilsfield v Borth United; Tregaron Turfs v Llanfyllin Town; Padarn United v Carno; Newcastle Emlyn or Machynlleth v Cardigan Town; Llanrhaeadr v Aberystwyth University; Penparcau v Newbridge.